Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Knallgeräusche in Winzenheim

Bad Kreuznach (ots)

In den Abendstunden des 04.04.2025 wurde gegen 22:00 Uhr die Polizeiinspektion Bad Kreuznach durch einen Anwohner aus Bad Kreuznach (Stadtteil Winzenheim) auf mehrere Knallgeräusche aufmerksam. Diese sollen laut Erstmitteilung möglicherweise aus der dortigen Ortsmitte gestammt haben. Da es in den vergangenen Wochen nachweislich zu mehreren Schussabgaben auf Verkehrsmittel (Schienen- und Busverkehr) und Verkehrseinrichtungen (Bushaltestellen, Verkehrszeichen) gab, wurde die Ortschaft mit starken Kräften angefahren. Bei der Polizei selbst ging lediglich eine Mitteilung zu den Knallgeräuschen ein. Im Rahmen der Absuche der Ortslage können weder Beschädigungen, noch verdächtige Personen festgestellt werden. Auf Grund der Uhrzeit waren nur wenige Personen auf den Straßen anzutreffen. Ein Spaziergänger, welcher in der Ortsmitte angetroffen werden konnte, gab den Hinweis auf Knallgeräusche, ausgehend aus Richtung des Aussichtspunkts "Hungriger Wolf" kommend. Die entsandten Streifen konnten dort mehrere junge Personen mit Fahrzeugen antreffen, welche angaben, dass kurz vorher ein weißer VW Golf mehrere Fehlzündungen provoziert haben soll. Diese Fehlzündungen an Fahrzeugen stellen auch Knallgeräusche dar. Da der Aussichtspunkt oberhalb der Ortslage liegt, ist nicht auszuschließen, dass diese Geräusche durch den ganzen Ort geschallt haben könnten. Zwischendurch wurde eine Streife auf einen Motorroller aufmerksam, welcher mit drei jungen Personen besetzt war. Nachdem diese auf Grund der Angst vor Repressalien die Flucht ergriffen hatten, wurden mehrere Streifen zwecks Absuche des Nahbereichs zu der Örtlichkeit beordert. Die Personen konnten im Nahbereich angetroffen werden. Ein Zusammenhang mit der Ursprungsmeldung konnte nicht nachgewiesen werden. Im Anschluss daran wurde die Ortschaft durch die Polizei verstärkt bis in die Morgenstunden bestreift. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnten keine neuen Beschädigungen, oder Projektile/Kugeln in der Ortslage festgestellt werden. Auch an den Folgetagen wurden keine neuen Beschädigungen durch die Bevölkerung der Polizei mitgeteilt. Die Polizei wird auch in den kommenden Tagen in der Ortslage präsent sein. Die Kriminalinspektion ermittelt zu den o.g. Schussabgaben. Hinweise werden unter 0671 / 88 11 -0 oder per eMail unter kibadkreuznach@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell