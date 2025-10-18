Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251018- 1080 Frankfurt- Westend: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien
Frankfurt (ots)
(ma) Unbekannte beschrieben erneut einen Postverteilerkasten, sowie einen Stromverteilerkasten am Westendplatz mit Parolen mit Bezug zum Nahostkonflikt.
Der schwarze, offenbar mit einem Permanentmarker aufgebrachte Schriftzug wurde unkenntlich gemacht.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der Volksverhetzung.
