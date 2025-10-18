Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251018- 1080 Frankfurt- Westend: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(ma) Unbekannte beschrieben erneut einen Postverteilerkasten, sowie einen Stromverteilerkasten am Westendplatz mit Parolen mit Bezug zum Nahostkonflikt.

Der schwarze, offenbar mit einem Permanentmarker aufgebrachte Schriftzug wurde unkenntlich gemacht.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der Volksverhetzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell