Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251020 - 1083 Mühlheim am Main
Offenbach
Frankfurt
Weilrod: Bezugnahme zu 1073 Vermisstenmeldung - Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
Die Fahndung nach der 15-jährigen Leila B. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte durch eine Streife der Polizei wohlbehalten angetroffen werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell