PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251020 - 1083 Mühlheim am Main
Offenbach
Frankfurt
Weilrod: Bezugnahme zu 1073 Vermisstenmeldung - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

Die Fahndung nach der 15-jährigen Leila B. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte durch eine Streife der Polizei wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 08:50

    POL-F: 251019- 1082 Frankfurt- Sindlingen: Einbrecher festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Samstag (18. Oktober 2025) auf Sonntag (19. Oktober 2025) nahm die Polizei Einbrecher auf frischer Tat fest. Gegen 01:40 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma dem Notruf der Polizei, dass soeben Einbrecher in einem Supermarkt in der Hugo-Kallenbach-Straße festgestellt wurden. Die alarmierten Streifen umstellten umgehend die ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 09:20

    POL-F: 251018- 1080 Frankfurt- Westend: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

    Frankfurt (ots) - (ma) Unbekannte beschrieben erneut einen Postverteilerkasten, sowie einen Stromverteilerkasten am Westendplatz mit Parolen mit Bezug zum Nahostkonflikt. Der schwarze, offenbar mit einem Permanentmarker aufgebrachte Schriftzug wurde unkenntlich gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der Volksverhetzung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren