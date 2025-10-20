Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251020 - 1083 Mühlheim am Main

Offenbach

Frankfurt

Weilrod: Bezugnahme zu 1073 Vermisstenmeldung - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

Die Fahndung nach der 15-jährigen Leila B. wird hiermit zurückgenommen. Sie konnte durch eine Streife der Polizei wohlbehalten angetroffen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell