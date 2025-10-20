Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251020 - 0185 Frankfurt - Frankfurter Berg: Gewalt im Amateurfußball

Frankfurt (ots)

(sh) Am Sonntag, den 19.Oktober 2025, kam es während eines Kreisligaspiels auf dem Sportgelände der TSG Frankfurter Berg zu zwei Körperverletzungen und einer Bedrohung.

Nach einer hitzigen Spielsituation sollen mehrere Beteiligte gegen 14:50 Uhr miteinander gerangelt haben. Dabei soll von jeder Mannschaft jeweils ein Spieler leicht verletzt worden sein. Kurze Zeit später habe ein Zuschauer außerdem den Schiedsrichter bedroht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell