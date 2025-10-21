Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251021 - 1087 Frankfurt- Niederursel: Lauter Knall schreckt Anwohner auf

Frankfurt (ots)

(ma) In der heutigen Nacht (21. Oktober 2025) wurde in der Thomas-Mann-Straße ein lauter Knall gemeldet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Gegen 00:30 Uhr teilten Zeugen über Notruf bei Polizei und Feuerwehr mit, dass es im Bereich Niederursel soeben einen lauten Knall gegeben habe. Die sofort entsandten Einsatzkräfte konnten die betreffende Örtlichkeit in der Thomas-Mann-Straße lokalisieren.

Demnach wurde im Eingangsbereich eines dortigen Restaurants eine Explosion herbeigeführt, welche einen erheblichen Gebäudeschaden verursachte. Die Lokalität war zu diesem Zeitpunkt geschlossen, sodass niemand verletzt wurde.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlich begangenen Tat aus. Ob diese Explosion mit anderen ähnlichen Taten der jüngsten Vergangenheit in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell