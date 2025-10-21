Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251021 - 1090 Frankfurt - Westend: Versuchter Raub scheitert Dank couragierter Radler

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Mittag (20. Oktober 2025) versuchte ein Unbekannter einen 85-Jährigen im Westend auszurauben. Dank der Wehrhaftigkeit des Geschädigten und des couragierten Einschreitens zweier Radfahrer scheiterte der Raubversuch jedoch.

Der 85-Jährige war gegen 12:45 Uhr im Begriff, den Kreuzungsbereich Böhmerstraße / Leerbachstraße zu überqueren, als ein Unbekannter, der ihm entgegenkam, plötzlich an dessen Umhängetasche riss und versuchte, diese zu rauben. Dies misslang jedoch, da der Geschädigte seine Tasche festhielt.

Auf das entstandene Gerangel um die Tasche wurden daraufhin zwei Fahrradfahrer aufmerksam, die dem 85-Jährigen umgehend zur Hilfe eilten. Dies bemerkte der unbekannte Täter und ließ von der Tasche des Geschädigten ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß die Böhmerstraße entlang in Richtung Reuterweg.

Täterbeschreibung:

- männlich, ca. 40 Jahre, mitteleuropäisches Erscheinungsbild - ca. 170 cm groß, normale Statur - kurze, dunkle Haare - dunkle Jacke und dunkle Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können - insbesondere die beiden Radfahrer-, werden gebeten, sich telefonisch auf dem zuständigen Polizeirevier (3. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

