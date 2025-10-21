PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251021 - 1089 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Wildtiersichtung sorgt für Polizeieinsatz

POL-F: 251021 - 1089 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Wildtiersichtung sorgt für Polizeieinsatz
  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt (ots)

(di) Bereits am Samstag (18. Oktober 2025) gab es in Kalbach-Riedberg eine Wildtiersichtung der besonderen Art. Eine Spaziergängerin meldete im Bonifatiuspark eine außergewöhnliche Beobachtung.

Als die Spaziergängerin gegen 23:00 Uhr dort unterwegs war, nahm sie unter einem Baum eine tierähnliche Gestalt wahr, welche sie für einen Puma hielt. Sie informierte aufgrund der ungewöhnlichen Sichtung umgehend das örtliche Polizeirevier.

Sofort wurden zwei Funkstreifen an die Örtlichkeit entsandt. Die eingesetzten Kräfte konnten den Puma dann auch schnell lokalisieren. Das Tier stellte sich jedoch relativ rasch als völlig handzahm und ungefährlich heraus: Es handelte sich um einen großen Kuscheltier-Löwen.

Wer das Stofftier dort mit welcher Intention platziert hatte, ist unklar. Dass es selbständig aus einem naheliegen Haushalt entkommen sein könnte, erscheint eher unwahrscheinlich. Das Tier wurde in Obhut genommen und hat zeitweise Unterschlupf beim 14. Polizeirevier gefunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

