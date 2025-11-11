PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilferufe am Morgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Dienstag kurz vor 06:00 Uhr meldete eine aufmerksame 77-jährige, dass sie Hilferufe in ihrer Nähe wahrnahm. Die Frau konnte diese jedoch nicht genauer zuordnen. Alarmierte Polizeibeamte konnten dann die Herkunft der Hilferufe feststellen. Diese kamen aus einer Wohnung einer 93-jährigen. Die Tür konnte wenig später geöffnet werden und der hinzugezogene Rettungsdienst sich um die Frau kümmern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
