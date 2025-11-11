LPI-J: Vom Mopedauto zum Fußgänger
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Polizeibeamten fuhren am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr ungläubig hinter einem sogenannten Mopedauto hinterher. Dieses ist auf eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h zugelassen. Doch das Fahrzeug fuhr deutlich schneller als die 45 km/h. Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Für die gefahrene Geschwindigkeit konnte der 17-jährige Fahrzeugführer nicht die passende Fahrerlaubnisklasse vorweisen. Nach richterlichen Beschluss wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.
