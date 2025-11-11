LPI-J: Vom Mopedauto zum Fußgänger

Jena (ots) - Ein 25-jähriger fuhr am Montagabend mit seinem Skoda entlang des Magdelstiegs. Er wollte in die Otto-Schott-Straße bei grün einbiegen. Dabei übersah er jedoch einen Fußgänger der ebenfalls bei der Farbe Grün die Straße überqueren wollte. Der Skoda-Fahrer kollidierte mit dem Fußgänger, wodurch dieser auf der Frontscheibe einschlägt. Der 25-jährige Fußgänger verletzte sich an einem Bein und im ...

