Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Mopedauto zum Fußgänger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Polizeibeamten fuhren am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr ungläubig hinter einem sogenannten Mopedauto hinterher. Dieses ist auf eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h zugelassen. Doch das Fahrzeug fuhr deutlich schneller als die 45 km/h. Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Für die gefahrene Geschwindigkeit konnte der 17-jährige Fahrzeugführer nicht die passende Fahrerlaubnisklasse vorweisen. Nach richterlichen Beschluss wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

