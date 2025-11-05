Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus medizinischer Praxis

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Montagabend in der Stadtmitte aus einer Praxis für Physiotherapie Bargeld gestohlen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass zwei Männer zwischen 17:40 Uhr und 18 Uhr unbemerkt in die Praxis kamen, während Mitarbeiter und Patienten sich in den Behandlungsräumen aufhielten. Die Diebe sahen es auf Bargeld ab. Sie erbeuteten einen zweistelligen Betrag und machten sich aus dem Staub. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und gibt Tipps zum Schutz vor Diebstahl:

- Zugang kontrollieren: Empfangsbereich stets besetzen, Zutritt zu Behandlungs- und Lagerräumen auf autorisiertes Personal beschränken. - Bargeld reduzieren: Patienten zur bargeldlosen Zahlung ermutigen, Bargeldbestände sicher verwahren und regelmäßig entnehmen. - Wertgegenstände wegschließen: Handtaschen, Geldbörsen und Mobiltelefone sicher verschließen, abschließbare Schränke nutzen. - Mitarbeiter schulen: Auf verdächtige Personen achten, klare Abläufe für den Ernstfall vereinbaren. - Technik nutzen: Alarmanlagen, Bewegungssensoren, Videoüberwachung und Smart Locks erhöhen die Sicherheit. - Türklingel mit Kamera: Video-Türklingeln ermöglichen visuelle Kontrolle und Abschreckung von Tätern. - Nachbarschaftshilfe: Austausch mit anderen Praxen oder Geschäften im Gebäude fördert gemeinsame Wachsamkeit. - Vorfälle melden: Jeden Diebstahl oder Verdachtsfall umgehend der Polizei anzeigen. - Im Notfall 110 wählen! Bringen Sie sich nicht in Gefahr! |erf

