PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus medizinischer Praxis

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Montagabend in der Stadtmitte aus einer Praxis für Physiotherapie Bargeld gestohlen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass zwei Männer zwischen 17:40 Uhr und 18 Uhr unbemerkt in die Praxis kamen, während Mitarbeiter und Patienten sich in den Behandlungsräumen aufhielten. Die Diebe sahen es auf Bargeld ab. Sie erbeuteten einen zweistelligen Betrag und machten sich aus dem Staub. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und gibt Tipps zum Schutz vor Diebstahl:

   - Zugang kontrollieren: Empfangsbereich stets besetzen, Zutritt zu
     Behandlungs- und Lagerräumen auf autorisiertes Personal 
     beschränken.
   - Bargeld reduzieren: Patienten zur bargeldlosen Zahlung 
     ermutigen, Bargeldbestände sicher verwahren und regelmäßig 
     entnehmen.
   - Wertgegenstände wegschließen: Handtaschen, Geldbörsen und 
     Mobiltelefone sicher verschließen, abschließbare Schränke 
     nutzen.
   - Mitarbeiter schulen: Auf verdächtige Personen achten, klare 
     Abläufe für den Ernstfall vereinbaren.
   - Technik nutzen: Alarmanlagen, Bewegungssensoren, 
     Videoüberwachung und Smart Locks erhöhen die Sicherheit.
   - Türklingel mit Kamera: Video-Türklingeln ermöglichen visuelle 
     Kontrolle und Abschreckung von Tätern.
   - Nachbarschaftshilfe: Austausch mit anderen Praxen oder 
     Geschäften im Gebäude fördert gemeinsame Wachsamkeit.
   - Vorfälle melden: Jeden Diebstahl oder Verdachtsfall umgehend der
     Polizei anzeigen.
   - Im Notfall 110 wählen! Bringen Sie sich nicht in Gefahr! |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 15:24

    POL-PDKL: Unfall: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein misslungenes Überholmanöver zwischen Rodenbach und Weilerbach endete am Dienstagmorgen mit drei Verletzten und erheblichem Blechschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall kurz vor 8 Uhr, als ein 21-jähriger Autofahrer wegen eines entgegenkommenden Lastwagens ein Überholmanöver abbrach. Beim Wiedereinscheren touchierte er mit seinem VW Golf einen ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:44

    POL-PDKL: Unfall mit Verletzten

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Donnersbergstraße zu einem folgenschweren Unfall. Wie derzeit bekannt ist, war gegen 16:45 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem VW Golf von der Mainzer Straße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Eine 55-jährige Fahrerin fuhr in diesem Moment mit ihrem Dacia Sandero von einem Seitenarm der Donnersergstraße auf und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Golf. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Autos ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:29

    POL-PDKL: Unfall beim Fahrspurwechsel

    Kaiserslautern (ots) - Zwischen Kaiserslautern und Mackenbach waren am Dienstagmorgen zwei Autos in einen Unfall verwickelt. Sie fuhren gegen 8 Uhr auf der mehrspurigen Straße nebeneinander. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der 45-jährige Fahrer eines Audi den neben ihm fahrenden Wagen. Die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Unfall wurde eine 50-jährige Mitfahrerin in dem Suzuki leicht verletzt. An beiden Autos entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren