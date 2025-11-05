Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Unfall mit Verletzten
Kaiserslautern (ots)
Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Donnersbergstraße zu einem folgenschweren Unfall. Wie derzeit bekannt ist, war gegen 16:45 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem VW Golf von der Mainzer Straße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Eine 55-jährige Fahrerin fuhr in diesem Moment mit ihrem Dacia Sandero von einem Seitenarm der Donnersergstraße auf und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Golf. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Autos so stark beschädigt wurden, dass sie im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden mussten. Die Fahrerin des Dacia sowie der Golf-Fahrer wurden bei dem Aufprall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 55-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. |kfa
