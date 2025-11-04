Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nissan gerammt und weitergefahren

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in der Hauptstraße ereignet haben dürfte. Am späten Nachmittag stellte ein junger Mann fest, dass sein am Fahrbahnrand geparkter Nissan beschädigt wurde. Der Pkw stand in Höhe des Hauses Nummer 16. Den Spuren nach zu urteilen wurde er vermutlich im Vorbeifahren touchiert. Zurück blieb ein Schaden auf der Fahrerseite vorne. Der Verursacher meldete den Unfall aber nicht.

Zeugen, die zwischen 9 Uhr vormittags und 17.30 Uhr nachmittags etwas beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

