Polizei Braunschweig

POL-BS: Benefizkonzert zum Advent 2025: Kartenvorverkauf startet am 3. November

  • Bild-Infos
  • Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 30.10.2025: Unter dem Motto "Mit Musik helfen" laden die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen und die Polizeidirektion Braunschweig auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen ein. Das Konzert findet am 28. November 2025 um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle der Polizeidirektion Braunschweig, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, statt.

Eintrittskarten sind ab dem 3. November für 15 Euro pro Person beim Pförtner der Polizeidirektion Braunschweig erhältlich. Ab diesem Datum können Tickets zudem telefonisch unter 0531/476-1043 oder per E-Mail an pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de reserviert werden.

Das diesjährige Konzert steht unter der Schirmherrschaft des Polizeipräsidenten der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, Roger Fladung. Chefdirigent Martin Spahr präsentiert gemeinsam mit dem Polizeiorchester Niedersachsen und dem Gesangssolisten Bendix Amonat eine musikalische Reise durch die Metropolen der Welt, die auf die Adventszeit einstimmt.

Der gesamte Erlös des Abends kommt der interaktiven Dauerausstellung "Rosenstraße 76" im Bruchtorwall 6 in Braunschweig zugute, die häusliche Gewalt sowie Gewalt in der häuslichen Pflege thematisiert und sichtbar macht. Stefanie Kuper und Antonia Marienfeld, die Koordinatorinnen der Dauerausstellung, werden am Konzertabend Einblicke in ihre Arbeit geben und für Fragen zur Verfügung stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PD Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-1041
E-Mail: pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

