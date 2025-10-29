PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Bevenroder Straße, 09.06.2025, 03:00 bis 04:15h

Bislang unbekannte Täter entwenden Bargeld

In der Nacht vom 08. Auf den 09. Juni kam es in der Bevenroder Straße zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft und ein angrenzendes Wohnhaus. Dabei verschafften sich die zwei männlichen Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster und eine Tür. Sie entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Bei der Tat wurden die beiden Männer videografiert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Braunschweig nun die Aufnahmen eines der Täter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer Hinweise auf die abgebildete Person oder zu der Tat am 09. Juni geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 14:26

    POL-BS: Täterverdächtiger festgenommen

    Braunschweig (ots) - 19.10.2025, 06:15h Ermittlungen führen zu Festnahme nach Sexualdelikt In den frühen Morgenstunden des 19. Oktober kam es zu einer Vergewaltigung einer 20-jährigen Frau in Lehndorf. Bei dem Täterverdächtigen handelte es sich um den 26-jährigen Fahrer eines Uber-Fahrzeugs, mit dem die Frau auf dem Heimweg war. Aufgrund der guten Dokumentation des Fahrdienstes Uber und der Arbeit der ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:56

    POL-BS: 17-Jähriger durch Messerstiche verletzt

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, John-F.-Kennedy-Platz 25.10.25, 23.30 Uhr Zeugen gesucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 23.30 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle am John-F.-Kennedy-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier jungen Leuten gekommen, wobei ein 17-Jähriger durch Messerstiche verletzt wurde. Der 17-Jährige hatte sich im Vorfeld mit seiner 15-jährigen Bekannten an ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:27

    POL-BS: UPDATE: Schwerer Verkehrsunfall am Samstag

    Braunschweig (ots) - Nach ersten weiterführenden Ermittlungen kann die Pressemeldung vom Samstagabend (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6145062) wie folgt ergänzt werden. Die verstorbenen Personen konnten nunmehr identifiziert werden. Dabei handelt es sich um Männer mit kroatischer Staatsbürgerschaft im Alter von 25 und 31 und einen 34-jährigen Serben. Der 34-Jährige war dabei Führer des Fahrzeugs. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren