POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Bevenroder Straße, 09.06.2025, 03:00 bis 04:15h

Bislang unbekannte Täter entwenden Bargeld

In der Nacht vom 08. Auf den 09. Juni kam es in der Bevenroder Straße zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft und ein angrenzendes Wohnhaus. Dabei verschafften sich die zwei männlichen Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster und eine Tür. Sie entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Bei der Tat wurden die beiden Männer videografiert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Braunschweig nun die Aufnahmen eines der Täter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer Hinweise auf die abgebildete Person oder zu der Tat am 09. Juni geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden.

