Polizei Braunschweig

POL-BS: UPDATE: Schwerer Verkehrsunfall am Samstag

Braunschweig (ots)

Nach ersten weiterführenden Ermittlungen kann die Pressemeldung vom Samstagabend (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6145062) wie folgt ergänzt werden. Die verstorbenen Personen konnten nunmehr identifiziert werden. Dabei handelt es sich um Männer mit kroatischer Staatsbürgerschaft im Alter von 25 und 31 und einen 34-jährigen Serben. Der 34-Jährige war dabei Führer des Fahrzeugs. Der von ihnen genutzte BMW wurde der Polizei zuvor als unterschlagen gemeldet und konnte im Bereich der Autobahn 2 verortet und sollte deshalb kontrolliert werden. Ob diese Tatsache oder auch weitere Gründe ursächlich für des Entziehen vor der polizeilichen Kontrolle waren ist weiterhin Bestandteil der Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde nach der Bergung am Samstagabend beschlagnahmt.

Die 47-jährige Fahrerin des beteiligten VW befindet sich derzeit nicht in Lebensgefahr. Der 53-jährige Beifahrer, der bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen davontrug, befindet sich weiterhin in Lebensgefahr und wird intensivmedizinisch behandelt. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden. Rückfragen hinsichtlich weiterer tiefgehender Ermittlungen sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

