Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Pressemittelung von Feuerwehr und Polizei Braunschweig - Schwerer Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

A391 / B4, 25.10.2025, 13:10h

Fahrzeug versinkt nach Kollision in Mittellandkanal

Gegen 13:00h am Samstagmittag wollten Polizeibeamte einen BMW auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover kontrollieren. Als das Fahrzeug ein Anhaltesignal erhielt, entzog es sich der Kontrolle und geriet außer Sicht der Polizei. Gegen 13:10h erreichten die Polizei mehrere Notrufe über einen schweren Verkehrsunfall auf der B4 in Höhe des Mittellandkanals. Nach ersten Ermittlungen befuhr der o.g. BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit die B4 in Richtung Norden. In Höhe der Kanalbrücke überholte er drei Fahrzeuge rechts und touchierte sie dabei. Im Anschluss geriet er rechtsseitig gegen die Schutzplanke und dadurch in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW. Nach diesem Unfall durchbrach der BMW das linksseitige Brückengeländer und stürzte in den Mittellandkanal.

Als die Feuerwehr eintraf wurden die beiden Insassen im Fahrzeug auf der Brücke in enger Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Notärzten und dem Rettungsdienst mittels technischem Gerät schonend aus dem Unfallfahrzeug befreit und anschließend, auch mit einem Rettungshubschrauber, in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für den im Mittellandkanal befindlichen PKW kamen zwei Rettungsboote, sowie Kräfte der Feuerwehr aus dem Bereich Gifhorn und die Taucher der Berufsfeuerwehr Wolfsburg zum Einsatz. Im Verlauf konnten insgesamt drei Insassen aus dem verunfallten Fahrzeug im Wasser geborgen werden.

Diese drei Personen, die sich in dem BMW befanden verstarben noch an der Unfallstelle. Die zwei Personen, die sich in dem VW befanden wurden schwer bzw. lebensgefährlich verletzt.

Zum aktuellen Zeitpunkt dauern Unfallaufnahme und Bergung, sowie die Sperrung der B4 und des Mittellandkanals noch an. Durch die Polizei wurde ein Gutachter hinzugezogen. Weiterführende Ermittlungen wurden vom Verkehrsunfalldienst übernommen und dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell