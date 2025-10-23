PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall mit Straßenbahn

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße

26.09.25, 12.15 Uhr

85-Jährige im Krankenhaus verstorben

Am 29.09. berichteten wir von einem Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Dame mit einer Straßenbahn kollidierte und sich bei dem Sturz schwer verletzte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6127775

Im Nachgang wurde die Polizei darüber informiert, dass die Dame am Mittwoch im Krankenhaus verstorben ist.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

