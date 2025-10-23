POL-BS: Unfall mit Straßenbahn
Braunschweig (ots)
Braunschweig, Hamburger Straße
26.09.25, 12.15 Uhr
85-Jährige im Krankenhaus verstorben
Am 29.09. berichteten wir von einem Verkehrsunfall, bei dem eine 85-jährige Dame mit einer Straßenbahn kollidierte und sich bei dem Sturz schwer verletzte.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6127775
Im Nachgang wurde die Polizei darüber informiert, dass die Dame am Mittwoch im Krankenhaus verstorben ist.
