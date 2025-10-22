PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Großer Drogenfund auf der Autobahn

Braunschweig (ots)

A2, Parkplatz Röhrse Nord, 20.10.25, 21:15h

Pkw flieht vor Polizei und wird später doch kontrolliert

Am Montagabend wollten Beamte der Autobahnpolizei einen VW Golf aus Ahaus in Höhe Königslutter kontrollieren. Als der Streifenwagen bereits im Abfahrtsbereich war, beschleunigte der Golf auf der durchgehenden Fahrbahn und entzog sich so einer Kontrolle. Sofortige Fahndungsmaßnahmen, auch von umliegenden Polizeidienststellen, führten nicht zum Antreffen des flüchtigen Golfs.

Rund 30min später stellte eine weitere Streife der Autobahnpolizei den Golf in Höhe Peine erneut fest. Durch weitere Unterstützung konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz Röhrse Nord nun gestoppt und kontrolliert werden. Bei einer Kontrolle der beiden Insassen aus den Niederlanden wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Darüber hinaus wurde im Innenraum des Fahrzeugs rund ein Kilogramm Kokain gefunden. Außerdem bestand für den Beifahrer ein Haftbefehl.

Beide Fahrzeuginsassen wurden festgenommen. Dem Fahrer wurde aufgrund der Drogenintoxikation eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug und das Kokain wurden beschlagnahmt. Dazu wurden mehrere Verfahren u.a. wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Für die beiden Männer auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstagabend Untersuchungshaft vom Amtsgericht Peine angeordnet.

