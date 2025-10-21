PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BS: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Braunschweig (ots)

19.10.2025 05:25 Uhr

Braunschweig, Robert-Koch-Straße

Bewohner der Brandwohnung verstorben

Am Sonntagmorgen wurde durch Anwohner eines Mehrfamilienhauses eine Rauchentwicklung in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr wurden Löschmaßnahmen eingeleitet und die Wohnungen abgesucht. Dabei wurde in der Brandwohnung der 33-jährige Bewohner leblos aufgefunden. Durch einen Notarzt konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Die anderen Bewohner konnten durch die Feuerwehr unverletzt gerettet werden oder schon vorher selbstständig das Haus verlassen. Mehrere Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind aufgrund des Brandes beschädigt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen um die genaue Brandursache und die Todesursache zu ermitteln.

