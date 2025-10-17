Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Pressemittelung von Polizei und Stadt Braunschweig - Kontrolle von Lebensmitteltransporten

Braunschweig (ots)

15.10.2025, 03:00 bis 12:00h

Umfangreiche Kontrolle deckt nur geringe Verstöße auf

Bei einer Kontrolle der Autobahnpolizei gemeinsam mit dem Veterinäramt der Stadt Braunschweig wurden am gestrigen Mittwochmorgen 27 Transporteinheiten überprüft. Neben Sattelzügen standen dabei auch kleine Transporter bis 3,5t zGG im Fokus der 8 kontrollierenden Beamten. Durch die Polizei wurden lediglich 10 geringfügige Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich festgestellt. Zwei Teams mit jeweils zwei Lebensmittelkontrolleuren und -kontrolleurinnen der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz der Stadt Braunschweig nahmen teil. Bei den Kontrollen wurden Mängel bei der Lagerung von Lebensmitteln, sowie eine teilweise unzureichende Kühlung kühlpflichtiger Lebensmittel festgestellt.

Zusammenfassend lässt sich die Kontrolle als erfolgreich bezeichnen. Die Zulieferer und Transportfahrzeuge wiesen meist einen guten Hygienestandart auf und hielten sich zum überwiegenden Teil an geltende Auflagen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell