PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Pressemittelung von Polizei und Stadt Braunschweig - Kontrolle von Lebensmitteltransporten

Braunschweig (ots)

15.10.2025, 03:00 bis 12:00h

Umfangreiche Kontrolle deckt nur geringe Verstöße auf

Bei einer Kontrolle der Autobahnpolizei gemeinsam mit dem Veterinäramt der Stadt Braunschweig wurden am gestrigen Mittwochmorgen 27 Transporteinheiten überprüft. Neben Sattelzügen standen dabei auch kleine Transporter bis 3,5t zGG im Fokus der 8 kontrollierenden Beamten. Durch die Polizei wurden lediglich 10 geringfügige Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsbereich festgestellt. Zwei Teams mit jeweils zwei Lebensmittelkontrolleuren und -kontrolleurinnen der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz der Stadt Braunschweig nahmen teil. Bei den Kontrollen wurden Mängel bei der Lagerung von Lebensmitteln, sowie eine teilweise unzureichende Kühlung kühlpflichtiger Lebensmittel festgestellt.

Zusammenfassend lässt sich die Kontrolle als erfolgreich bezeichnen. Die Zulieferer und Transportfahrzeuge wiesen meist einen guten Hygienestandart auf und hielten sich zum überwiegenden Teil an geltende Auflagen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 11:32

    POL-BS: Handtaschenraub

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Berliner Platz 14.10.25, 01.20 Uhr Ehepaar auf dem Heimweg bestohlen Vergangene Nacht befand sich ein Ehepaar nach ihrem Feierabend auf dem Heimweg vom Berliner Platz in Richtung des Wohnviertels Viewegs Garten. Beim Überqueren des Heinrich-Büssing-Rings in Höhe des Ringcenters, fuhr von hinten plötzlich ein unbekannter Radfahrer zwischen Ihnen hindurch und entriss der 74-jährigen Frau ihre Handtasche. Die Seniorin wurde dabei leicht ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:13

    POL-BS: Schockanruf - Tödlicher Unfall

    Braunschweig (ots) - Thale / Braunschweig, 13.10.2025, 14:30h Betrüger bereichern sich um fünfstellige Summe Am gestrigen Nachmittag erhielt ein älteres Ehepaar aus Thale einen Anruf einer vermeintlichen Polizeidienststelle aus Halberstadt. Zunächst berichtete eine weinerliche weibliche Stimme, dann ein angeblicher Polizeibeamter von einem Verkehrsunfall. Die Tochter des Ehepaares sollte in Spanien für den Tod einer ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:32

    POL-BS: ROADPOL-Kontrolle

    Braunschweig (ots) - Wolfenbütteler Straße, 10.10.2025, 14:00 bis 22:00h Großangelegte Verkehrskontrolle offenbart zahlreiche Verstöße Bei einer Verkehrskontrolle im Rahmen der ROADPOL-Woche wurden am Freitagnachmittag insgesamt 218 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden drei Straftaten aufgedeckt (Verstoß gegen das Waffen- und Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis). Darüber hinaus wurden zwei offene Haftbefehle vollstreckt und einmal musste eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren