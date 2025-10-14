Polizei Braunschweig

POL-BS: Schockanruf - Tödlicher Unfall

Braunschweig (ots)

Thale / Braunschweig, 13.10.2025, 14:30h

Betrüger bereichern sich um fünfstellige Summe

Am gestrigen Nachmittag erhielt ein älteres Ehepaar aus Thale einen Anruf einer vermeintlichen Polizeidienststelle aus Halberstadt. Zunächst berichtete eine weinerliche weibliche Stimme, dann ein angeblicher Polizeibeamter von einem Verkehrsunfall. Die Tochter des Ehepaares sollte in Spanien für den Tod einer schwangeren Frau verantwortlich sein und nun müssten 52.000EUR Kaution hinterlegt werden, damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss.

Die Ehefrau wurde schließlich sogar mit einem vermeintlichen Staatsanwalt verbunden und wurde unter psychischen Druck aufgefordert die Geldsumme nach Hannover zu bringen und dort zu übergeben. Letztlich traf man sich im Braunschweiger Stadtteil Broitzem auf dem Parkplatz eines Supermarktes, wo das Ehepaar einen etwas geringeren fünfstelligen Betrag an einen bislang unbekannten Abholer aushändigte. Als am Abend ein Telefonat mit einer Bekannten und der Tochter erfolgte, stellte sich der Betrug heraus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell