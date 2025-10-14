PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Schockanruf - Tödlicher Unfall

Braunschweig (ots)

Thale / Braunschweig, 13.10.2025, 14:30h

Betrüger bereichern sich um fünfstellige Summe

Am gestrigen Nachmittag erhielt ein älteres Ehepaar aus Thale einen Anruf einer vermeintlichen Polizeidienststelle aus Halberstadt. Zunächst berichtete eine weinerliche weibliche Stimme, dann ein angeblicher Polizeibeamter von einem Verkehrsunfall. Die Tochter des Ehepaares sollte in Spanien für den Tod einer schwangeren Frau verantwortlich sein und nun müssten 52.000EUR Kaution hinterlegt werden, damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss.

Die Ehefrau wurde schließlich sogar mit einem vermeintlichen Staatsanwalt verbunden und wurde unter psychischen Druck aufgefordert die Geldsumme nach Hannover zu bringen und dort zu übergeben. Letztlich traf man sich im Braunschweiger Stadtteil Broitzem auf dem Parkplatz eines Supermarktes, wo das Ehepaar einen etwas geringeren fünfstelligen Betrag an einen bislang unbekannten Abholer aushändigte. Als am Abend ein Telefonat mit einer Bekannten und der Tochter erfolgte, stellte sich der Betrug heraus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:32

    POL-BS: ROADPOL-Kontrolle

    Braunschweig (ots) - Wolfenbütteler Straße, 10.10.2025, 14:00 bis 22:00h Großangelegte Verkehrskontrolle offenbart zahlreiche Verstöße Bei einer Verkehrskontrolle im Rahmen der ROADPOL-Woche wurden am Freitagnachmittag insgesamt 218 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden drei Straftaten aufgedeckt (Verstoß gegen das Waffen- und Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis). Darüber hinaus wurden zwei offene Haftbefehle vollstreckt und einmal musste eine ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:51

    POL-BS: Einbruch im Viewegsgarten

    Braunschweig (ots) - 06.10.2025 bis 09.10.2025 Dunkle Jahreszeit sorgt für Anstieg bei den Einbruchszahlen Am gestrigen Abend wurde der Kriminalpolizei ein Einbruch in eine Hochparterre-Wohnung im Stadtteil Viewegsgarten gemeldet. Dort verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt, indem er gewaltsam über ein Fenster eindrang. In der Wohnung durchsuchte der Täter mehrere Schränke und Schubfächer und ließ diese offen zurück. Er entwendete mehrere Handtaschen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:12

    POL-BS: Trickdieb bestiehlt Seniorin

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Broitzem 07.10.25, 18.00 Uhr Schmuck entwendet Am Dienstagabend klingelte es an er Haustür einer 83-jährigen Seniorin in Broitzem. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann, der sagte, dass er auf der Suche nach alten Elektrogeräten oder Büchersammlungen sei. Die Seniorin entgegnete, dass ihr das gerade nicht passen würde. Der Mann blieb allerdings hartnäckig, so dass sie ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren