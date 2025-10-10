PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch im Viewegsgarten

Braunschweig (ots)

06.10.2025 bis 09.10.2025

Dunkle Jahreszeit sorgt für Anstieg bei den Einbruchszahlen

Am gestrigen Abend wurde der Kriminalpolizei ein Einbruch in eine Hochparterre-Wohnung im Stadtteil Viewegsgarten gemeldet. Dort verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt, indem er gewaltsam über ein Fenster eindrang. In der Wohnung durchsuchte der Täter mehrere Schränke und Schubfächer und ließ diese offen zurück. Er entwendete mehrere Handtaschen und Bargeld. Die Wohnungsinhaberin stellte den Einbruch beim Nachhausekommen fest und informierte umgehend die Polizei. Diese nahm den Tatort auf und konnte Spuren sichern. Ein Ermittlungsverfahren läuft nun.

Angesichts der immer kürzer werdenden Tage steigen obligatorisch auch die Einbruchszahlen. Die Polizei sensibilisiert dahingehend, dass Wohnungen und Häuser beim Verlassen ordnungsgemäß verschlossen werden und keine Fenster offen oder gekippt stehen sollten. Um Einbrüchen vorzubeugen gibt es darüber hinaus zahlreiche Möglichkeiten die eignen Wohnung zu sichern: https://www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/pravention_kriminalitat/diebstahl_und_einbruch/sicherheit-von-anfang-an-111829.html

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

