Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahlserie aus Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenshinweise

Wittlich / Klausen-Pohlbach (ots)

Bislang 18 Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Montag, 7. Juli 2025, von unbekannten Tätern in Klausen aufgesucht. Die Täter öffneten die Pkw bzw. schlugen die Seitenscheiben ein. Ziel war ausnahmslos Bargeld. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags entwendet. Die Geldbörsen ließen die Täter im Nahbereich zurück. Teilweise waren die Fahrzeuge nicht verschlossen. Der Polizei stehen Videoaufnahmen zur Verfügung, die zumindest zwei Täter zeigen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Gibt es weitere Videoaufnahmen zu verdächtigen Wahrnehmungen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wittlich zu melden:

Tel.: 06571/9500-0

E-Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de

Gleichzeitig warnt die Polizei:

* Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen.

* Schließen Sie Ihre Fahrzeuge beim Verlassen ab, auch wenn Sie lediglich kurze Zeit parken.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell