Polizei Braunschweig

POL-BS: ROADPOL-Kontrolle

Braunschweig (ots)

Wolfenbütteler Straße, 10.10.2025, 14:00 bis 22:00h

Großangelegte Verkehrskontrolle offenbart zahlreiche Verstöße

Bei einer Verkehrskontrolle im Rahmen der ROADPOL-Woche wurden am Freitagnachmittag insgesamt 218 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden drei Straftaten aufgedeckt (Verstoß gegen das Waffen- und Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis). Darüber hinaus wurden zwei offene Haftbefehle vollstreckt und einmal musste eine erloschene Betriebserlaubnis geahndet werden. Vier Fahrzeugführer waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs. Den Fahrern (3x Pkw, 1x eScooter) wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden bei der Kontrolle 38 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Die Beanstandungsquote der Verkehrskontrolle liegt somit bei rund 20 Prozent.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

