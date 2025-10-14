PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtaschenraub

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Berliner Platz

14.10.25, 01.20 Uhr

Ehepaar auf dem Heimweg bestohlen

Vergangene Nacht befand sich ein Ehepaar nach ihrem Feierabend auf dem Heimweg vom Berliner Platz in Richtung des Wohnviertels Viewegs Garten.

Beim Überqueren des Heinrich-Büssing-Rings in Höhe des Ringcenters, fuhr von hinten plötzlich ein unbekannter Radfahrer zwischen Ihnen hindurch und entriss der 74-jährigen Frau ihre Handtasche. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Täter auf seinem Rad zügig in Richtung Wolfenbütteler Straße.

In der Tasche befanden sich neben persönlichen Dingen und Papieren, Bargeld und ihr Mobiltelefon.

Aufgrund der Dunkelheit und des überraschenden und schnellen Vorgehens, kann der Täter nur als männlich, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke beschrieben werden.

Durch die Kriminalpolizei wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet. Diesbezüglich werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

  • 14.10.2025 – 09:13

    POL-BS: Schockanruf - Tödlicher Unfall

    Braunschweig (ots) - Thale / Braunschweig, 13.10.2025, 14:30h Betrüger bereichern sich um fünfstellige Summe Am gestrigen Nachmittag erhielt ein älteres Ehepaar aus Thale einen Anruf einer vermeintlichen Polizeidienststelle aus Halberstadt. Zunächst berichtete eine weinerliche weibliche Stimme, dann ein angeblicher Polizeibeamter von einem Verkehrsunfall. Die Tochter des Ehepaares sollte in Spanien für den Tod einer ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:32

    POL-BS: ROADPOL-Kontrolle

    Braunschweig (ots) - Wolfenbütteler Straße, 10.10.2025, 14:00 bis 22:00h Großangelegte Verkehrskontrolle offenbart zahlreiche Verstöße Bei einer Verkehrskontrolle im Rahmen der ROADPOL-Woche wurden am Freitagnachmittag insgesamt 218 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden drei Straftaten aufgedeckt (Verstoß gegen das Waffen- und Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis). Darüber hinaus wurden zwei offene Haftbefehle vollstreckt und einmal musste eine ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:51

    POL-BS: Einbruch im Viewegsgarten

    Braunschweig (ots) - 06.10.2025 bis 09.10.2025 Dunkle Jahreszeit sorgt für Anstieg bei den Einbruchszahlen Am gestrigen Abend wurde der Kriminalpolizei ein Einbruch in eine Hochparterre-Wohnung im Stadtteil Viewegsgarten gemeldet. Dort verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt, indem er gewaltsam über ein Fenster eindrang. In der Wohnung durchsuchte der Täter mehrere Schränke und Schubfächer und ließ diese offen zurück. Er entwendete mehrere Handtaschen ...

    mehr
