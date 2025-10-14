Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtaschenraub

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Berliner Platz

14.10.25, 01.20 Uhr

Ehepaar auf dem Heimweg bestohlen

Vergangene Nacht befand sich ein Ehepaar nach ihrem Feierabend auf dem Heimweg vom Berliner Platz in Richtung des Wohnviertels Viewegs Garten.

Beim Überqueren des Heinrich-Büssing-Rings in Höhe des Ringcenters, fuhr von hinten plötzlich ein unbekannter Radfahrer zwischen Ihnen hindurch und entriss der 74-jährigen Frau ihre Handtasche. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Täter auf seinem Rad zügig in Richtung Wolfenbütteler Straße.

In der Tasche befanden sich neben persönlichen Dingen und Papieren, Bargeld und ihr Mobiltelefon.

Aufgrund der Dunkelheit und des überraschenden und schnellen Vorgehens, kann der Täter nur als männlich, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke beschrieben werden.

Durch die Kriminalpolizei wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet. Diesbezüglich werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell