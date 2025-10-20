Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall mit eScooter

Braunschweig (ots)

Hamburger Straße / Ludwigstraße, 17.10.25, 18:00h

Fahrer von eScooter entfernt sich nach Kollision mit Auto

Am vergangenen Freitag kam es auf der Ludwigstraße an der Ecke zur Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau aus dem Landkreis Goslar wollte von der Ludwigstraße nach recht auf die Hamburger Straße einfahren. Nachdem sie kurz stoppte und wieder anfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem, von recht kommenden, stadteinwärts fahrenden eScooter. Der junge Fahrer stand nach der Kollision auf und fuhr in Richtung Stadt davon. Ob er durch den Unfall verletzt wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun nach dem vermutlich jugendlichen Mann oder Zeugen, die Hinweise auf dessen Identität geben können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935 entgegen.

