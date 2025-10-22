Polizei Braunschweig

POL-BS: Geschädigte gesucht - Diebstahl und Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Platz am Ritterbrunnen / Schlossarkaden, 05.09.2025, 20:30h

Mehrere Straftaten durch drei Männer

Bereits Anfang September kam es an einem Freitagabend rund um das Schloss zu mehreren Straftaten von drei Männern. Zunächst wurden sie von vier Zeugen wegen eines Diebstahls gemeldet und konnten durch die Polizei gestellt werden. Bei ersten Ermittlungen ergab sich, dass die Männer im Alter von 37, 20 und 16 Jahren auch für zwei weitere Straftaten in Frage kommen. Sie wurden beobachtet, wie sie auf dem Platz am Ritterbrunnen einem Jugendlichen ein Bein stellten und ihm anschließend mutmaßlich eine Halskette entwendeten. Der betroffene Junge konnte nicht mehr angetroffen werden und wurde wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre und 170cm groß, schwarze Haare, schwarzes T-Shirt, 3/4 -Hose. Ein Strafverfahren hierzu wurde eingeleitet.

Im Anschluss trafen die drei Täter im Schloss auf einen älteren Mann, dem sie aus bislang unbekannten Gründen gegen seine Beine traten. Auch dieser potenzielle Geschädigte konnte von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 70 Jahre, 160cm groß, graue Haare und eine helle Jacke. Auch hierzu wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach den beiden Personen, die von den Männern körperlich angegangen wurden oder weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Taten geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell