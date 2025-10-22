PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Geschädigte gesucht - Diebstahl und Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Platz am Ritterbrunnen / Schlossarkaden, 05.09.2025, 20:30h

Mehrere Straftaten durch drei Männer

Bereits Anfang September kam es an einem Freitagabend rund um das Schloss zu mehreren Straftaten von drei Männern. Zunächst wurden sie von vier Zeugen wegen eines Diebstahls gemeldet und konnten durch die Polizei gestellt werden. Bei ersten Ermittlungen ergab sich, dass die Männer im Alter von 37, 20 und 16 Jahren auch für zwei weitere Straftaten in Frage kommen. Sie wurden beobachtet, wie sie auf dem Platz am Ritterbrunnen einem Jugendlichen ein Bein stellten und ihm anschließend mutmaßlich eine Halskette entwendeten. Der betroffene Junge konnte nicht mehr angetroffen werden und wurde wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre und 170cm groß, schwarze Haare, schwarzes T-Shirt, 3/4 -Hose. Ein Strafverfahren hierzu wurde eingeleitet.

Im Anschluss trafen die drei Täter im Schloss auf einen älteren Mann, dem sie aus bislang unbekannten Gründen gegen seine Beine traten. Auch dieser potenzielle Geschädigte konnte von der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 70 Jahre, 160cm groß, graue Haare und eine helle Jacke. Auch hierzu wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach den beiden Personen, die von den Männern körperlich angegangen wurden oder weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Taten geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:09

    POL-BS: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

    Braunschweig (ots) - 19.10.2025 05:25 Uhr Braunschweig, Robert-Koch-Straße Bewohner der Brandwohnung verstorben Am Sonntagmorgen wurde durch Anwohner eines Mehrfamilienhauses eine Rauchentwicklung in einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr wurden Löschmaßnahmen eingeleitet und die Wohnungen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:22

    POL-BS: Zeugenaufruf - Unfall mit eScooter

    Braunschweig (ots) - Hamburger Straße / Ludwigstraße, 17.10.25, 18:00h Fahrer von eScooter entfernt sich nach Kollision mit Auto Am vergangenen Freitag kam es auf der Ludwigstraße an der Ecke zur Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau aus dem Landkreis Goslar wollte von der Ludwigstraße nach recht auf die Hamburger Straße einfahren. Nachdem sie kurz stoppte und wieder anfuhr, kam es zu einem ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:30

    POL-BS: Corona-Teststation - Abrechnungsbetrug

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Bürgerpark Februar 2022 - Februar 2023 28-Jähriger festgenommen In den Jahren 2022 und 2023 beherrschte die Corona-Pandemie unseren Alltag. Um dem damaligen Bedarf gerecht zu werden, wurden in dieser Zeit zahlreiche Test-Zentren eröffnet. Unter anderem richtete ein in Gifhorn geborener 28-Jähriger eine Bürger Teststation am Stadtbad im Bürgerpark ein. Hier konnte sich jedermann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren