Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall mit Straßenbahn

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße

26.09.25, 12.15 Uhr

Fußgängerin lebensbedrohlich verletzt

Am Freitagmittag passierte eine 85-jährige Braunschweigerein an der Haltestelle "Schützenplatz" an einer Fußgängerfurt die dortigen Gleise und übersah dabei eine aus Richtung Innenstadt heranfahrende Straßenbahn. Trotz Abgabe von akustischen Warnsignalen und eingeleiteter Notbremsung kam die Bahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, so dass es zum Zusammenstoß mit der Seniorin kam. Infolge stürzte sie zu Boden und erlitt schwerste Verletzungen.

Unverzüglich wurden daraufhin Rettungskräfte alarmiert. Unter notärztlicher Begleitung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand wurde direkt nach dem Unfall als lebensbedrohlich erachtet.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Braunschweig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

