Polizei Braunschweig

POL-BS: Morgendlicher LKW-Brand im Autobahnkreuz Nord

Braunschweig (ots)

Braunschweig, AK-Nord

26.09.25, 04.00 Uhr

Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Am frühen Morgen ist heute im Autobahnkreuz Nord ein LKW, vermutlich aufgrund eines techn. Defekts, im Parallelfahrsteifen der A2 in Richtung Berlin von der Fahrbahn abgekommen und folglich in Brand geraten.

Der 34-jährige Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug retten, sein LKW steht kurze Zeit später allerdings in Vollbrand. Die Transporteinheit, inklusive der Ladung gefrorener Pommes Frites, wird dadurch gänzlich zerstört. Ebenso wurden fünf Elemente der Lärmschutzwand an der Unfallstelle, sowie ca. 150 Quadratmeter Fahrbahnbelag zerstört.

Zwecks Lösch-, Bergungs- und Reparaturarbeiten mussten umfangreiche Sperrmaßnahmen eingeleitet werden. Dies führte infolge zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Allein auf der A2 kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einer Staubildung von über 15 Kilometern. Während die A2 und die jeweiligen Zubringer von der A391 gegen 11.00 Uhr wieder freigegeben werden konnten, muss der Parallelfahrstreifen von der A2 aus Richtung Hannover kommend, bis voraussichtlich Samstagabend wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt bleiben.

Im Einsatz befanden sich neben der Berufsfeuerwehr Braunschweig weitere Kameraden von Freiwilligen Feuerwehren, das THW, die Autobahnmeisterei Braunschweig, Bergungs- und Reinigungsunternehmen sowie die Untere Wasserbehörde.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 500.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell