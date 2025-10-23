Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Pressemeldung der Polizeien Braunschweig und Gifhorn- Täter nach Einbruch festgenommen

Braunschweig (ots)

Weyhausen / Braunschweig, 21.10.2025, 03:30h

In der Nacht des vergangenen Montags kontaktierte die Polizei aus Recklinghausen die Polizeiinspektion Gifhorn mit einem Hinweis, dass in Oßlos derzeit ein Einbruch stattfinde. Während die Täter zwischenzeitlich in Braunschweig verortet werden konnten, stellten Beamte aus Gifhorn einen Einbruch in einen Schnellimbiss in Weyhausen fest. Der Tatort wurde aufgenommen. Durch die Polizei Braunschweig konnte das genutzte Fahrzeug mitsamt der 3 tatbeteiligten Personen an einer Wohnung in Braunschweig angetroffen werden. Neben zuvor entwendeten Lebensmitteln konnten auch Waffen und Einbruchwerkzeuge im Fahrzeug der Männer gefunden werden. Die Täter wurden festgenommen, das Fahrzeug und die mitgeführten Gegenstände beschlagnahmt. Gegen sie laufen nun Strafverfahren u.a. wegen Diebstahls mit Waffen, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurden die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell