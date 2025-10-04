Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: ICE auf Prellbock aufgefahren

Stuttgart (ots)

Am Samstagmittag (04.10.2025) fuhr ein ICE am Hauptbahnhof Stuttgart auf einen Prellbock auf.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der ICE 596 aus München gegen 15:00 Uhr am Gleis 10 in den Stuttgarter Hauptbahnhof ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Zug nicht rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit dem Prellbock. Durch den Aufprall verletzten sich insgesamt 4 Personen im Zug, darunter auch der Triebfahrzeugführer, leicht. Der ICE, welcher planmäßig weiter nach Berlin fahren sollte, wurde beschädigt und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat erste Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

