FW Nideggen: Evakuierung einer entgleisten Bahn

Ein Zug eines privaten Bahnbetreibers im Rurtal war unterwegs von Heimbach nach Düren, in Höhe des Hollicher Weges in Abenden, kam es gegen 07:04 Uhr zum Stillstand der Bahn, da umgestürzter Baum quer zum Gleisbett lag. Der Zugführer konnte den Zusammenprall nicht verhindern, sodass die Bahn aus den Gleisen sprang.

Betroffen waren zwei hintereinander gekoppelte Triebzüge. Im Zug befanden sich viele Passagiere, angenommen wurden ca.60-70, diese mussten in dem Verkehrsmittel warten, bis ein Evakuierungszug organisiert war. Feuerwehr und Rettungsdienst haben die Passagiere im Zug zunächst gesichtet, um festzustellen, ob sie ärztliche Betreuung benötigen. Der Evakuierungszug musste aus Düren zur Unfallstelle gefahren werden. Die Feuerwehr unterstützte das Notfallmanagement des Bahnbetreibers bei der Evakuierung des Zuges. Mit einer Draisine brachten die Einsatzkräfte Material zu dem über einen halben Kilometer entfernt stehenden Zug. Der zu evakuierende Zug und der Ersatzzug wurden hintereinander platziert. Sodann wurden mehrere Leitern an die Türen gelegt, sodass die Passagiere von einem Zug in den anderen umsteigen konnten.

Nach der vollständigen Evakuierung des verunfallten Zuges fuhren die Passagiere mit dem Ersatzzug weiter zum Bahnhof Düren. Die Bergung des Zuges, sowie die Entfernung des Baumes wurde durch den Betreiber der Bahnstrecke übernommen.

Im Einsatz waren: ca. 30 Einsatzkräfte

Stadt Nideggen: Löschgruppen Abenden und Nideggen, Kreis Düren: Feuerschutztechnisches Zentrum, Rettungsdienst Kreis Düren

