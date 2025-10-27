Polizei Braunschweig

POL-BS: 17-Jähriger durch Messerstiche verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, John-F.-Kennedy-Platz

25.10.25, 23.30 Uhr

Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 23.30 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle am John-F.-Kennedy-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier jungen Leuten gekommen, wobei ein 17-Jähriger durch Messerstiche verletzt wurde.

Der 17-Jährige hatte sich im Vorfeld mit seiner 15-jährigen Bekannten an der Haltestelle aufgehalten. Dort seien dann zwei junge Männer auf sie zugekommen und hätten sich nach der nächsten Bahn erkundigt. Aus noch ungeklärter Ursache sei es dann zu einem Streit und folglich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe einer der Angreifer mit einem Messer auf den 17-Jährigen eingestochen, wodurch er schwer verletzt wurde. Der zweite Angreifer habe zudem mit Faustschlägen auf die 15-Jährige eingewirkt, wodurch diese ebenfalls im Bereich des Kopfes verletzt wurde. Anschließend seien die beiden Angreifer zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet.

Nach Alarmierung der Polizei durch eine Zeugin wurden u.a. umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die allerdings nicht zur Ergreifung der Täter führten.

Der 17-Jährige wurde durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt, wo er notoperiert wurde. Anschließend sei das Opfer stabil und außer Lebensgefahr. Die 15-Jährige wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Aktuell wird durch die Polizei wegen versuchten Totschlags ermittelt. Diesbezüglich werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell