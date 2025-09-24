PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am Mittwoch, den 24.09.2025, gegen 11:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen, in der Mainzer Straße, den 28-jährigen Fahrer eines Transporters. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnten neben einer fälligen Hauptuntersuchung, bei dem Fahrer auch Auffälligkeiten festgestellt werden, die den Verdacht eines zurückliegenden Betäubungsmittelkonsums ergaben. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Dem Fahrer wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und diesem die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Verhalten verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

