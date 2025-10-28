Polizei Braunschweig

POL-BS: Täterverdächtiger festgenommen

Braunschweig (ots)

19.10.2025, 06:15h

Ermittlungen führen zu Festnahme nach Sexualdelikt

In den frühen Morgenstunden des 19. Oktober kam es zu einer Vergewaltigung einer 20-jährigen Frau in Lehndorf. Bei dem Täterverdächtigen handelte es sich um den 26-jährigen Fahrer eines Uber-Fahrzeugs, mit dem die Frau auf dem Heimweg war. Aufgrund der guten Dokumentation des Fahrdienstes Uber und der Arbeit der Ermittlungsbehörden, war es der Kriminalpolizei möglich, den Mann schnell zu ermitteln und am 23. Oktober festzunehmen. Zuvor war bereits ein Untersuchungshaftbefehl seitens des Amtsgerichtes auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen worden. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Rückfragen sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

