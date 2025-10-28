PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Täterverdächtiger festgenommen

Braunschweig (ots)

19.10.2025, 06:15h

Ermittlungen führen zu Festnahme nach Sexualdelikt

In den frühen Morgenstunden des 19. Oktober kam es zu einer Vergewaltigung einer 20-jährigen Frau in Lehndorf. Bei dem Täterverdächtigen handelte es sich um den 26-jährigen Fahrer eines Uber-Fahrzeugs, mit dem die Frau auf dem Heimweg war. Aufgrund der guten Dokumentation des Fahrdienstes Uber und der Arbeit der Ermittlungsbehörden, war es der Kriminalpolizei möglich, den Mann schnell zu ermitteln und am 23. Oktober festzunehmen. Zuvor war bereits ein Untersuchungshaftbefehl seitens des Amtsgerichtes auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen worden. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Rückfragen sind an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:56

    POL-BS: 17-Jähriger durch Messerstiche verletzt

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, John-F.-Kennedy-Platz 25.10.25, 23.30 Uhr Zeugen gesucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 23.30 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle am John-F.-Kennedy-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier jungen Leuten gekommen, wobei ein 17-Jähriger durch Messerstiche verletzt wurde. Der 17-Jährige hatte sich im Vorfeld mit seiner 15-jährigen Bekannten an ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:27

    POL-BS: UPDATE: Schwerer Verkehrsunfall am Samstag

    Braunschweig (ots) - Nach ersten weiterführenden Ermittlungen kann die Pressemeldung vom Samstagabend (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6145062) wie folgt ergänzt werden. Die verstorbenen Personen konnten nunmehr identifiziert werden. Dabei handelt es sich um Männer mit kroatischer Staatsbürgerschaft im Alter von 25 und 31 und einen 34-jährigen Serben. Der 34-Jährige war dabei Führer des Fahrzeugs. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 17:50

    POL-BS: Bilanzmeldung der Polizeidirektion Braunschweig und der Bundespolizeiinspektion Hannover zur Begegnung zwischen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig und Hannover 96 am 26. Oktober

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, 26.10.2025 - Das Zweitligaspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 fand am heutigen Sonntag, 26. Oktober 2025, um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig statt. Der Einsatz der Polizeidirektion Braunschweig sowie der Bundespolizeiinspektion Hannover rund um das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren