POL-PDKL: Hausfassade beschmiert

Kaiserslautern (ots)

Schmierfinken haben ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Klosterstraße verunstaltet. Sie hinterließen auf der Fassade mehrere sogenannte Graffiti-Tags in grüner Farbe. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Entdeckt wurde die Schmiererei am vergangenen Samstagmorgen. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben oder helfen können, die Tatzeit näher einzugrenzen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

