Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nicht funktionierende Bankkarte führt zu Schlägen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Körperverletzung rückte eine Polizeistreife am Montagnachmittag zu einem Einkaufszentrum am Fackelrondell aus. Den Beamten wurde mitgeteilt, dass es an der Kasse eines Ladens zu einem Streit zwischen einer Angestellten und einer Kundin kam. Der Grund dafür: Die EC-Karte der Frau funktionierte nicht und sie konnte daher ihre ausgesuchten Waren nicht bezahlen. Als ein weiterer Mitarbeiter auf den Streit aufmerksam wurde und die 56-jährige Kundin ansprach, begann diese, wild um sich zu schlagen. Der 34-Jährige wurde mehrfach im Gesicht getroffen, blieb aber unverletzt. Auch gegenüber den Polizisten zeigte sich die 56-Jährige weiterhin sehr aufbrausend. Sie wurde daher des Platzes verwiesen und erhielt ein Hausverbot für das Einkaufszentrum. Des Weiteren hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. |kfa

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
