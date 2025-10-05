Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Trauerbeflaggung anlässlich des Jahrestages des Terrorangriffs auf Israel

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel hat anlässlich des Jahrestages des terroristischen Angriffs der Hamas auf den Staat Israel am 7. Oktober 2023, für Dienstag, den 7. Oktober 2025, Trauerbeflaggung an den Dienstgebäuden der obersten Landesbehörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern angeordnet.

"Der 7. Oktober 2023 markiert einen tiefen Einschnitt. An diesem Tag wurden zahlreiche Menschen durch den brutalen Terroranschlag der Hamas aus dem Leben gerissen, viele Familien leiden bis heute unter den Folgen", erklärt Innenminister Christian Pegel und: "Wir wollen an diesem Tag innehalten, der Opfer gedenken und unsere Solidarität mit dem Staat Israel zum Ausdruck bringen."

Mit dieser Geste schließt sich Mecklenburg-Vorpommern der vom Bund angeordneten Beflaggung an und setzt zugleich ein Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität mit den Opfern und deren Angehörigen.

