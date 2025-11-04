Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe erbeuten Bohrmaschine

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Einbruchs in ein Gartenhäuschen ermittelt die Polizei in der Reichswaldstraße. Unbekannte haben am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, das Schloss des Gerätehauses geöffnet und sich im Inneren nach "Brauchbarem" umgesehen. Als Beute verzeichneten die Täter eine Bohrmaschine, und machten sich damit aus dem Staub. Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

