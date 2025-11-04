Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeit auf B37 kontrolliert

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der B37 bei Hochspeyer hat die Polizei am Montagvormittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Von 10.30 bis 11.30 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr, der aus Richtung Kaiserslautern kam, ins Visier und prüften in Höhe des Ruheforstes im 70er-Bereich die gefahrene Geschwindigkeit der vorbeikommenden Fahrzeuge.

Die Zahl der Tempo-Verstöße blieb mit fünf erwischten "Rasern" zwar im niedrigen Bereich, der Schnellste lag jedoch mit gemessenen 96 km/h deutlich über dem Limit. Auf ihn kommen ein Bußgeld in Höhe von rund 180 Euro sowie ein Punkt in der sogenannten "Verkehrssünderdatei" zu. Falls es nicht der erste Geschwindigkeitsverstoß dieser Art im laufenden Jahr ist, muss der Fahrer auch mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell