Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (29.08.2025), gegen 22:30 Uhr, informierten Zeugen die Polizei, weil ein Mann mit einem Beil in der Hand über den Berliner Platz lief und herumschrie. Bei Eintreffen der Polizeikräfte wurde der 43-Jährige aufgefordert, das Beil fallen zu lassen. Als er dies nach mehrmaliger Aufforderung und Androhung des Tasers nicht tat und sich von der Örtlichkeit entfernen wollte, wurde der Taser eingesetzt und der Mann konnte fixiert werden. Er wurde durch den Rettungsdienst begutachtet, durch den Tasereinsatz jedoch nicht verletzt. Da er sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er durch den Kommunalen Vollzugsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

