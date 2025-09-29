Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gegenstand auf Auto geworfen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (28.09.2025), gegen 20 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger an der Abfahrt Oggersheim-Süd von der A650 auf die K3 in Richtung Mannheimer Straße. Als er die erste Brücke passierte, bemerkte er einen Schlag und eine Beschädigung der Windschutzscheibe. Der 58-Jährige gab an, drei Personen auf der Brücke wahrgenommen zu haben. Da sich kein weiteres Fahrzeug vor dem 58-Jährigen befunden hatte, muss davon ausgegangen werden, dass ein Gegenstand von der Brücke geworfen wurde.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell