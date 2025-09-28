PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 27.09.2025, 01:00 Uhr, bis 15:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, einen schwarzen BMW Typ3, im Bereich der Madenburgstraße in Ludwigshafen-Mundenheim. Bei Rückkehr zum Pkw konnte der Geschädigten einen frischen Unfallschaden am Heck seines Fahrzeugs feststellen. Demnach ist zu vermuten, dass bislang unbekannter Unfallverursacher den Pkw des Geschädigten touchierte und sich nach Verursachen des Verkehrsunfalls unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen (0621 963-24150 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
i.A. Bastian Schulte, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 07:42

    POL-PPRP: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - In der Nacht von Samstag, den 27.09.2025 auf Sonntag, den 28.09.2025 kam es in der Borsigstraße im Stadtteil Ludwigshafen-Friesenheim zum Diebstahl eines E-Bikes der Marke KTM. Dies brachte die 66-jährige Geschädigte am Sonntagmorgen zur Anzeige. Das E-Bike habe sich abgeschlossen auf einem Fahrradanhänger ihres Pkw befunden. Haben Sie in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges in ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:40

    POL-PPRP: Taser-Einsatz bei Randalierer

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am frühen Morgen des 28.09.2025 kam es in der Sternstraße in Ludwigshafen zu einem Taser-Einsatz, nachdem eine randalierende Person in einer Bar gemeldet wurde. Gegen 03:42 Uhr warf der 47-jährge Verantwortliche laut Zeugenaussagen mehrere Glasflachen um sich und hielt ein großes Messer in der Hand. Der 47-Jährige verhielt sich bei Erblicken der Polizei unmittelbar aggressiv und zog ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:29

    POL-PPRP: Flucht bei Verkehrskontrolle

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - In der Nacht von Samstag, den 27.09.2025, auf Sonntag, den 28.09.2025, gegen 01:40 Uhr, sollte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw durchgeführt werden. Der 27-jährige Fahrer aus Ludwigshafen befuhr zuvor die Bexbacher Straße im Stadtteil Ludwigshafen Friesenheim. Er reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und wurde bis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren