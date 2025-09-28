Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 27.09.2025, 01:00 Uhr, bis 15:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, einen schwarzen BMW Typ3, im Bereich der Madenburgstraße in Ludwigshafen-Mundenheim. Bei Rückkehr zum Pkw konnte der Geschädigten einen frischen Unfallschaden am Heck seines Fahrzeugs feststellen. Demnach ist zu vermuten, dass bislang unbekannter Unfallverursacher den Pkw des Geschädigten touchierte und sich nach Verursachen des Verkehrsunfalls unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen (0621 963-24150 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

