Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taser-Einsatz bei Randalierer

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am frühen Morgen des 28.09.2025 kam es in der Sternstraße in Ludwigshafen zu einem Taser-Einsatz, nachdem eine randalierende Person in einer Bar gemeldet wurde. Gegen 03:42 Uhr warf der 47-jährge Verantwortliche laut Zeugenaussagen mehrere Glasflachen um sich und hielt ein großes Messer in der Hand. Der 47-Jährige verhielt sich bei Erblicken der Polizei unmittelbar aggressiv und zog erneut das Messer. Durch den Einsatz des Tasers konnte dieser zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,28 Promille und wurde in einer psychiatrische Einrichtung vorgestellt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
i.A. Bastian Schulte, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

