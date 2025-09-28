Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flucht bei Verkehrskontrolle

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

In der Nacht von Samstag, den 27.09.2025, auf Sonntag, den 28.09.2025, gegen 01:40 Uhr, sollte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw durchgeführt werden. Der 27-jährige Fahrer aus Ludwigshafen befuhr zuvor die Bexbacher Straße im Stadtteil Ludwigshafen Friesenheim. Er reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und wurde bis in ein Parkhaus verfolgt. Dort weigerte sich der Fahrer zunächst aus seinem verschlossenen Fahrzeug auszusteigen. Schließlich konnte er jedoch zum Aussteigen bewegt werden. Der Fahrer gab an, unter dem Einfluss von Cannabis zu stehen und keinen Führerschein zu besitzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell