Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau im Bahnhof sexuell belästigt - Zeugen gesucht!

Kassel (ots)

Am Montagabend (18.8.), zwischen 22 Uhr und 23:30 Uhr, kam es im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Mann eine bislang ebenfalls unbekannte Frau zunächst beleidigt und anschließend mit Worten sexuell belästigt haben soll. Erst nachdem die Frau ihn aufforderte, wegzugehen, ließ er von ihr ab.

Der Vorfall wurde von einer Passantin beobachtet und der Bundespolizeiinspektion Kassel gemeldet.

Personenbeschreibung

Der Mann wird als groß und glatzköpfig beschrieben. Er führte einen Rucksack mit sich und war mit einer schwarzen, kurzen Sporthose sowie einem leuchtend orangenen Sportshirt bekleidet.

Gesucht wird neben dem bislang unbekannten Täter auch die betroffene Frau, die als Geschädigte und zugleich wichtige Zeugin für die weiteren Ermittlungen gilt.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu dem beschriebenen Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 - 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

