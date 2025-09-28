Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

In der Nacht von Samstag, den 27.09.2025 auf Sonntag, den 28.09.2025 kam es in der Borsigstraße im Stadtteil Ludwigshafen-Friesenheim zum Diebstahl eines E-Bikes der Marke KTM. Dies brachte die 66-jährige Geschädigte am Sonntagmorgen zur Anzeige. Das E-Bike habe sich abgeschlossen auf einem Fahrradanhänger ihres Pkw befunden.

Haben Sie in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges in der Borsigstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell