Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (28.09.2025), gegen 15:45 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger im Hof eines Wohnhauses in der Hohenzollernstraße (zwischen Bessemerstraße und Röntgenstraße), als er bemerkte, dass ein unbekannter Mann in seinem unverschlossenem Auto saß. Als er den Mann ansprach stieg dieser aus und händigte ihm seine Kamera und Schlüssel aus, die sich im Fahrzeuginneren befanden. Daraufhin entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Als der 23-Jährige ihm folgte, ging der Unbekannte ihn körperlich an, woraufhin der Geschädigte ihn gehen ließ.

Der Täter wurde als circa 40-50 Jahre alt und ungepflegt beschrieben. Er war bekleidet mit einer grünen Kapuzenjacke.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unbekannten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell