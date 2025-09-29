Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (28.09.2025), gegen 11 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 47-Jährigen mit einem E-Scooter auf dem Europaplatz. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell