PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (28.09.2025), gegen 11 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen 47-Jährigen mit einem E-Scooter auf dem Europaplatz. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 08:29

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Ludwigshafen-Mundenheim (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 27.09.2025, 01:00 Uhr, bis 15:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, einen schwarzen BMW Typ3, im Bereich der Madenburgstraße in Ludwigshafen-Mundenheim. Bei Rückkehr zum Pkw konnte der Geschädigten einen frischen Unfallschaden am Heck seines Fahrzeugs feststellen. Demnach ist zu vermuten, dass bislang unbekannter Unfallverursacher den Pkw des ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:42

    POL-PPRP: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - In der Nacht von Samstag, den 27.09.2025 auf Sonntag, den 28.09.2025 kam es in der Borsigstraße im Stadtteil Ludwigshafen-Friesenheim zum Diebstahl eines E-Bikes der Marke KTM. Dies brachte die 66-jährige Geschädigte am Sonntagmorgen zur Anzeige. Das E-Bike habe sich abgeschlossen auf einem Fahrradanhänger ihres Pkw befunden. Haben Sie in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges in ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:40

    POL-PPRP: Taser-Einsatz bei Randalierer

    Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am frühen Morgen des 28.09.2025 kam es in der Sternstraße in Ludwigshafen zu einem Taser-Einsatz, nachdem eine randalierende Person in einer Bar gemeldet wurde. Gegen 03:42 Uhr warf der 47-jährge Verantwortliche laut Zeugenaussagen mehrere Glasflachen um sich und hielt ein großes Messer in der Hand. Der 47-Jährige verhielt sich bei Erblicken der Polizei unmittelbar aggressiv und zog ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren