PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Eindringling bedroht Besitzer

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Hausfriedensbruchs riefen Anwohner am Sonntagnachmittag die Polizei in den Stadtteil Einsiedlerhof. Dort hielt sich ein betrunkener Mann auf einem fremden Grundstück auf und weigerte sich, dieses zu verlassen. Von den Bewohnern angesprochen, begann er, sie zu bedrohen. Gegenüber der eingetroffenen Polizeistreife zeigte sich der 40-Jährige einsichtig. Da der Eindringling sehr stark betrunken war und nicht auszuschließen werden konnte, dass er eine Gefahr für sich oder andere darstellte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Bedrohung zu. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:59

    POL-PDKL: Lkw streift Fahrschulauto

    Kaiserslautern (ots) - Rettungskräfte waren am frühen Freitagnachmittag in der Merkurstraße im Einsatz. Dort kam es gegen 13 Uhr zu einem Unfall, als ein Lkw von der linken Spur auf die rechte wechseln wollte. Der Brummifahrer hatte offenbar ein Fahrschulauto übersehen, welches sich dort befand, und streifte es. Der 50-jährige Fahrer des VW Golf kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:56

    POL-PDKL: Streithähne mit Reizgas besprüht

    Kaiserslautern (ots) - In der Richard-Wagner-Straße eskalierte am Samstagmorgen ein Streit zwischen zwei Männern. Eine unbeteiligte Person wurde auf die drohende Schlägerei aufmerksam und wollte nach eigenen Angaben die Streithähne trennen. Hierzu setzte er Pfefferspray gegen die Männer ein. Diese klagten im Anschluss über Schmerzen in den Augen und Atemwegen. Hinzugerufene Rettungssanitäter kümmerten sich um die ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:55

    POL-PDKL: Streit unter Bekannten wird handgreiflich

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagmorgen gerieten sich zwei Männer in der Mühlstraße in die Haare. Nach eigenen Angaben kam es gegen 7:20 Uhr zwischen einem 28-Jährigen und seinem 31 Jahre alten Begleiter zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Diese gipfelten schließlich darin, dass der Jüngere seinem Gegenüber ins Gesicht schlug. Der 31-Jährige wurde hierbei verletzt. Da der mutmaßliche Angreifer den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren