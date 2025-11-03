Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Eindringling bedroht Besitzer
Kaiserslautern (ots)
Wegen eines Hausfriedensbruchs riefen Anwohner am Sonntagnachmittag die Polizei in den Stadtteil Einsiedlerhof. Dort hielt sich ein betrunkener Mann auf einem fremden Grundstück auf und weigerte sich, dieses zu verlassen. Von den Bewohnern angesprochen, begann er, sie zu bedrohen. Gegenüber der eingetroffenen Polizeistreife zeigte sich der 40-Jährige einsichtig. Da der Eindringling sehr stark betrunken war und nicht auszuschließen werden konnte, dass er eine Gefahr für sich oder andere darstellte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Bedrohung zu. |kfa
